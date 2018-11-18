A Milli Futbol Takımı Antalya'da

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile 20 Kasım Salı günü oynayacağı özel maç için Antalya'ya geldi. </br><br><br>Konya'da dün oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında konuk ettiği İsveç 1-0 yenilen milliler, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Antalya Havalimanı'na geldi. Milli takım, Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacağı otele geçti.<br><br>A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yarın maçın oynanacağı Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.