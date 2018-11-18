18 Kasım 2018, 19:03
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A Milli Futbol Takımı, Antalya'ya Hareket Etti

A Milli Futbol Takımı, Antalya

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için uçakla Antalya'ya hareket etti.

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için uçakla Antalya'ya hareket etti. 

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'taki son maçında dün akşam Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda  İsveç ile karşılaşan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Türkiye, C Ligi'ne düştü. A Milli Takım, 20 Kasım Salı günü Antalya'da Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya gelecek.. Ukrayna maçı için Konya'dan ayrılan milli takım kafilesi uçakla Antalya'ya hareket etti. 

Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Hasan Ali Kaldırım da Ukrayna maçının aday kadrosundan çıkartıldı. 

 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mircea Lucescu ve futbolculardan detaylar

Ukrayna,A Milli Futbol Takımı,Antalya
18 Kasım 2018 Pazar 19:03



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