A Milli Futbol Takımı, Antalya'ya Hareket Etti

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için uçakla Antalya'ya hareket etti. <br><br>UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'taki son maçında dün akşam Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda İsveç ile karşılaşan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Türkiye, C Ligi'ne düştü. A Milli Takım, 20 Kasım Salı günü Antalya'da Ukrayna ile özel maçta karşı karşıya gelecek.. Ukrayna maçı için Konya'dan ayrılan milli takım kafilesi uçakla Antalya'ya hareket etti. <br><br>Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Hasan Ali Kaldırım da Ukrayna maçının aday kadrosundan çıkartıldı.