A Milli Futbol Takımı Arnavutluk'a Gitti

Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda karşılaşacağı maç için Arnavutluk'a gitti.A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ilk resmi maç olan ve EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk maçı için yola çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Milli kafile, Türk Hava Yolları'nın TK3371 sefer sayılı Tiran seferi ile 11: 25'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Ay-yıldızlı kafile, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Takım otobüsünün Genel Havacılık Terminali'ne gelişi-A Milli Takım oyuncularının terminale girişi-Genel Detaylar( - İstanbul