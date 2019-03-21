A Milli Futbol Takımı Arnavutluk'a Gitti

A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda karşılaşacağı maç için Arnavutluk
'a gitti.
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki ilk resmi maç olan ve EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk maçı için yola çıktı. Sabiha Gökçen
Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Milli kafile, Türk Hava Yolları
'nın TK3371 sefer sayılı Tiran
seferi ile 1125'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Ay-yıldızlı kafile, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek. - İstanbul
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Kaynak: DHA