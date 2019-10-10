Haberler » Spor » A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın Arnavutluk ile yapacağı H Grubu maçının hazırlıklarını tamamladı.

10.10.2019 20:20A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın Arnavutluk ile yapacağı H Grubu maçının hazırlıklarını tamamladı.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Milli takım, Arnavutluk maçı öncesinde tam kadro olarak çalışmasını yaptı.
Şenol Güneş'in, futbolcularına yaptığı konuşma ile başlayan idman, ısınma ve koşu ile sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Milli takımın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan ve Mustafa Çağlar da tribünden takip etti.
Arnavutluk karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, kampa girdi.

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:59 Arnavutluk teknik direktörü reja: maç için pozitif düşüncelere sahibim
20:57 Pfdk'dan takımlara ceza
20:46 Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
20:44 Giresunspor'da iki oyuncu takıma döndü
20:32 PFDK'den Süper Lig kulüplerine para cezası
20:32 Arnavutluk, Türkiye maçına hazır
20:27 Arnavutluk, Türkiye maçına hazır
10.10.2019 21:01:08