A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'ta Çalıştı

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir
'de Moldova
ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına başladı. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk
maçının oynandığı İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yaptı.
Ay-yıldızlı kafile, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarına ait uçakla Tiran
Havalimanı'ndan Eskişehir'e gidecek.
Eskişehir, Arnavutluk, Futbol, Spor
Kaynak: AA