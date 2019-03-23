A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'tan Ayrıldı

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk
'u deplasmanda 2-0 yenen A Milli Takım, bu ülkeden ayrıldı.
Teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki milli takım, İşkodra'da yaptığı antrenmanın ardından başkent Tiran
'dan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Eskişehir
'e hareket etti.
Milli takım kafilesini, Türkiye
'nin Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Muammer Hakan Cengiz
uğurladı.
Ay-yıldızlılar, Eskişehir'de 25 Mart Pazartesi günü grubun ikinci maçında Moldova
ile karşılaşacak.
Avrupa, Futbol, Arnavutluk, Spor
Kaynak: AA