UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında İsveç 'e 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı , C Ligi'ne düştü.Gruptaki son maçında İsveç'i konuk eden Türkiye , Andreas Granqvist'in 71. dakikada penaltıdan attığı gole engele olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.Ay-yıldızlılar, bu sonuçla grubu 3 puanla 3. ve son sırada bitirdi. A Milli Takım, C Ligi'nde mücadele edecek.Milliler grubu tek galibiyetle tamamladıA Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta tek galibiyet alabildi.İsveç'i deplasmanda mağlup etmeyi başaran milliler, Rusya 'ya ise her iki maçta mağlup oldu.Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında sahasında İsveç'e yenildi.Grupta oynadığı 4 müsabakada 4 gol atan milli takım, kalesinde ise 7 gole engel olamadı. Lucescu dönemindeki 7. mağlubiyetA Milli Takım, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı 16. maçta 7. mağlubiyetini yaşadı.Türkiye, Ağustos 2017'de teknik direktörlüğe getirilen Lucescu idaresinde 4 galibiyet alırken, 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.Rumen teknik adam yönetiminde oynadığı 8'si resmi toplam 16 maçta 17 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 25 gol gördü.