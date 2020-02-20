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A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, şubat ayı FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

20.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:55A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında yerini korudu
A Milli Futbol Takımı, şubat ayı FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.
Şubat ayı FIFA dünya sıralaması açıklandı. 2020 yılının ilk dünya sıralamasına göre 'nin 1494 puanla 29. sırasında bulunduğu klasmanın ilk 10'unda değişiklik yaşanmadı. ilk, ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.
En büyük çıkışı, 3 basamak yükselerek 103'üncülüğe yerleşen Filistin kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 9 Nisan'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1- Belçika
2- Fransa
3- Brezilya
4- İngiltere
5- Uruguay
6- Hırvatistan
7- Portekiz
8- İspanya
9- Arjantin
10- Kolombiya
(İHA)

A Milli Futbol Takımı, Belçika, Türkiye, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

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