A Milli Futbol Takımı, Fransa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa
ve İzlanda
ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya
'daki kamp çalışmalarını sürdürdü.
Elemelerde 8 Haziran Cumartesi günü Konya
'da Fransa ile karşılaşacak milliler, Belek
Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde antrenmana çıktı.
Antrenman öncesi Güneş, orta sahada topladığı futbolcularla kısa bir süre konuştu. İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.
Futbolculardan Emre Belözoğlu
ve Dorukhan Toköz
, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
Neşeli geçen antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.
Kaynak: AA
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