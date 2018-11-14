A Milli Futbol Takımı Hazırlıklarını Sürdürdü

A Milli Futbol Takımı
, 17 Kasım Cumartesi günü Konya
'da İsveç
'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım
Salı günü ise Ukrayna
ile Antalya
'da yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürdü. Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aday kadroya sonradan dahil edilen Fortuna Düsseldorflu oyuncu Kenan Karaman
da katıldı.
Kasık ve belinde ağrı bulunan Enes Ünal
ile sağ arka adalesindeki sakatlığı süren Mahmut Tekdemir
antrenmanda yer almadı.
Üst solunum enfeksiyonu geçen Hasan Ali Kaldırım
ise takımla çalıştı.
Isınma hareketleriyle çalışmaya başlayan milliler, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ile idmanı tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarının İstanbul
ayağını tamamlayacak.
İsveç,Konya,Antalya,A Milli Futbol Takımı
14 Kasım 2018 Çarşamba 19:42