A Milli Futbol Takımı Hazırlıklarını Sürdürdü

A Milli Futbol Takımı
, 17 Kasım Cumartesi günü Konya
'da İsveç
'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım
Salı günü ise Ukrayna
ile Antalya
'da yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürdü. Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu
yönetimindeki antrenman, yoğun yağmur altında gerçekleştirildi.
Bağırsak enfeksiyonu geçiren Cengiz Ünder
, antrenmanda yer almadı.
Kasık ve belinde ağrı bulunan Enes Ünal
, takımdan ayrı çalışırken, sağ arka adalesindeki sakatlığı geçen Mahmut Tekdemir
ise idmana dahil oldu.
Antrenmanda milli oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar üzerinde durdu.
Hazırlıklarının İstanbul
ayağını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, yarın sabah Konya'ya gidecek.
İsveç,Antalya,Konya,A Milli Futbol Takımı
15 Kasım 2018 Perşembe 19:32