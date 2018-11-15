A Milli Futbol Takımı Hazırlıklarını Sürdürdü - İstanbul

A Milli Futbol Takımı
, 17 Kasım Cumartesi günü Konya
'da İsveç
'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım
Salı günü ise Ukrayna
ile Antalya
'da yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürdü. Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu
yönetimindeki antrenman, yoğun yağmur altında gerçekleştirildi.
Bağırsak enfeksiyonu geçiren Cengiz Ünder
antrenmanda yer almadı.
Kasık ve belinde ağrı bulunan Enes Ünal
ise takımdan ayrı çalıştı. Sağ arka adalesindeki sakatlığı geçen Mahmut Tekdemir
ise takımla antrenmana çıktı.
Isınma hareketleriyle çalışmaya başlayan milliler, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ile idmanı tamamladı.
Hazırlıklarının İstanbul
ayağını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, yarın sabah Konya'ya hareket edecek
Antalya,İstanbul,Konya,A Milli Futbol Takımı
15 Kasım 2018 Perşembe 19:50