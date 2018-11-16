16 Kasım 2018, 13:00
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A Milli Futbol Takımı İsveç'i Konuk Ediyor

A Milli Futbol Takımı İsveç

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında yarın İsveç'i konuk edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup 5. hafta  mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.
TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Romanya Futbol  Federasyonundan hakem Istvan Kovacs  düdük çalacak.
Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya  2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yendi. Milli takım,  son karşılaşmasında ise Rusya'ya deplasmanda 2-0 kaybetti.
Hedef grup ikinciliği
Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye  ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci  sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu  takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya  arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi  belirleyecek.
Aday kadro
Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım  aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
  
Kaleci: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal  Antwerp), Okan Kocuk (Bursaspor).
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar  Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna  Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram  (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe).
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara  (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet  Topal (Fenerbahçe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf),  Oğuzhan Özyakup  (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan  Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg).
Futbol,İsveç

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