A Milli Futbol Takımı İsveç'i Konuk Ediyor

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya 'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç 'i 3-2 yendi. Milli takım, son karşılaşmasında ise Rusya'ya deplasmanda 2-0 kaybetti.

Hedef grup ikinciliği

Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.

Aday kadro