A Milli Futbol Takımı, İsveç Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup son maçında yarın İsveç
ile karşılaşacak Türkiye
A Milli Takımı bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Konya
Büyükşehir Belediyesi Kayacık
Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, top çalışması yaptı. İdmanın kapalı bölümünde ise takımın, İsveç maçının taktik çalışması yaptığı öğrenildi.
Bu arada antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst
de izledi.
İdmanın ardından kampa giren Türkiye Milli Takımı maç saatini beklemeye başladı. - Konya
Türkiye,İsveç