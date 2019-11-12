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A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

12.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:50A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, 2020 Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü 'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.
Sakatlıkları bulunan futbolculardan kaptan Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.
Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi oyuncularıyla saha içinde bir süre konuştu ve onlardan istediklerini anlattı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.
A Milli Takım, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla İzlanda maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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