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A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın İzlanda ile yapacağı H Grubu maçının hazırlıklarını tamamladı.

13.11.2019 21:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:54A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, 2020 Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın ile yapacağı H Grubu maçının hazırlıklarını tamamladı.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Şenol Güneş'in futbolcularına yaptığı konuşma ile başlayan idman, ısınma ve koşu ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tedavisi süren ve yarınki mücadelede forma giymesi beklenmeyen İrfan Can Kahveci de takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalışmasını yaptı.
Milli takımın dün akşamki antrenmanında sakatlanan ve İzlanda ile Andorra karşılaşmalarında forma giyemeyeceği teknik direktör Şenol Güneş tarafından açıklanan Cenk Tosun, idmanı saha kenarından takip etti.
İzlanda karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, kampa girdi.

A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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