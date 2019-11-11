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A Milli Futbol Takımı, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacağı mücadelelelerin hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı...

11.11.2019 22:33 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:33A Milli Futbol Takımı, İzlanda ve Andorra maçlarının hazırlıklarına başladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da İstanbul'da ve 17 Kasım'da deplasmanda ile oynayacağı mücadelelelerin hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı ilk çalışamayla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen çalışmalara oyuncular ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunu ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU ÖZEL ÇALIŞTI

Burak Yılmaz ve İrfan Can Kahveci ise antrenman öncesinde sahada yapılan kısa toplantıya katılırken, sonrasında bireysel çalışmalarını salonda sürdürdü.

Öte yandan kaptan Emre Belözoğlu saha kenarında fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Takımın en tecrübeli ismi Emre Belözoğlu kendisi için özel hazırlanan antrenman programında çalıştı.

LİG MAÇI OYNAYANLAR DÜZ KOŞU YAPTI

Dün takımlarıyla birlikte lig maçlarında süre alan Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Efecan Karaca, Mert Günok ve Sinan Bolat takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanı tamamladılar.

ALTAY BAYINDIR KAMPA KATILDI

A Milli Takım'da kaleci Gökhan Akkan sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrılırken yerine Altay Bayındır dahil edildi.

Milliler yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.



A Milli Futbol Takımı, Andorra, İzlanda, Spor

Kaynak: DHA

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