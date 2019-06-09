A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya gitti

A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü İzlanda
ile oynayacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti. Konya
'da konakladığı otelden otobüsle Konya Havalimanı
'na gelen ay-yıldızı ekip, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Keflavik
Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı. A milliler, buradan kara yoluyla başkent Reykjavik
'e geçecek.
Millileri uğurlamaya gelen bazı taraftarlar, oyunculara sevgisi gösterisinde bulundu ve fotoğraf çektirdi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, maça ev sahipliği yapacak Laugardalsvöllur Stadyumu'nda yarın basın toplantısı düzenleyecek. A milliler, basın toplantısının ardından son çalışmasını da bu statta gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
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