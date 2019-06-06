A Milli Futbol Takımı, Konya'da

A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa
ile oynayacağı maç için Konya
'ya geldi. Türk Hava Yolları
'na ait özel uçakla Konya Havalimanı
'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.
Millileri karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basına kapalı antrenman yapacak.
Kaynak: AA
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