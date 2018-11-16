A Milli Futbol Takımı Konya'ya Geldi

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı
, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın oynayacağı İsveç
maçı için Konya
'ya geldi.
UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup 5'inci haftasında yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda İsveç ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, özel uçakla Konya'ya geldi. Teknik direktör Mircea Lucescu
önderliğinde Konya'ya gelen Ay-Yıldızlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kafilenin uçaktan inmesi
Futbolculardan detay
Otobüse binmeleri
Genel ve detay
- Konya
İsveç,A Milli Futbol Takımı,Konya