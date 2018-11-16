16 Kasım 2018, 13:14
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A Milli Futbol Takımı Konya'ya Geldi

A Milli Futbol Takımı Konya

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın oynayacağı İsveç maçı için Konya'ya geldi.



TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın oynayacağı İsveç maçı için Konya'ya geldi.  

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup 5'inci haftasında yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda İsveç ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, özel uçakla Konya'ya geldi. Teknik direktör Mircea Lucescu önderliğinde Konya'ya gelen Ay-Yıldızlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kafilenin uçaktan inmesi 

Futbolculardan detay

Otobüse binmeleri 

Genel ve detay

- Konya İsveç,A Milli Futbol Takımı,Konya
16 Kasım 2018 Cuma 13:14



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