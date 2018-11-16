UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında yarın İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Konya'ya gitti.
Milli takım kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla, müsabakanın oynanacağı Konya şehrine hareket etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
İsveç,A Milli Futbol Takımı,Konya