16 Kasım 2018, 11:51
»»

A Milli Futbol Takımı, Konya'ya Gitti

A Milli Futbol Takımı, Konya

UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında yarın İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Konya'ya gitti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında yarın İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Konya'ya gitti.

Milli takım kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla, müsabakanın oynanacağı Konya şehrine hareket etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. İsveç,A Milli Futbol Takımı,Konya
16 Kasım 2018 Cuma 11:51



YORUMLAR