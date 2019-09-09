A milli futbol takımı, moldova'da

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 6'ncı hafta maçında yarın Moldova
ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, başkent Kişinev
'e geldi.
Milliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün saat 11.00'de havalanan uçakla Moldova'ya geldi. Kişinev Havalimanı'na saat 12.30 sıralarında iniş yapan milli takımı, Türkler bayraklarla karşıladı.
Moldova-Türkiye müsabakası başkent Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Milli takımın havalimanına gelişi
Havalimanında milli takımı bekleyen Türklerden görüntüler
Milli takım kafilesinin otobüse binişi