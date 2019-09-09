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A milli futbol takımı, moldova'da

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 6'ncı hafta maçında yarın Moldova ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, başkent Kişinev'e geldi.

09.09.2019 13:09 A milli futbol takımı, moldova'da
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 6'ncı hafta maçında yarın Moldova ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, başkent Kişinev'e geldi.
Milliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün saat 11.00'de havalanan uçakla Moldova'ya geldi. Kişinev Havalimanı'na saat 12.30 sıralarında iniş yapan milli takımı, Türkler bayraklarla karşıladı.
Moldova-Türkiye müsabakası başkent Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Milli takımın havalimanına gelişi
Havalimanında milli takımı bekleyen Türklerden görüntüler
Milli takım kafilesinin otobüse binişi



A Milli Futbol Takımı, Moldova, Kişinev, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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