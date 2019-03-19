A Milli Futbol Takımı'nda 6 Oyuncu Takımla Birlikte İdmana Çıktı

İSTANBUL/ DHA A Milli Futbol Takımı
, 2020 Avrupa
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk
ve Moldova
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.
Dünkü çalışmada takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz
, Hakan Çalhanoğlu
, Sinan Bolat
, İrfan Can
Kahveci, Mahmut Tekdemir
ve Emre Taşdemir
bugün takımla birlikte idmana çıktı. Milliler, koşu çalışması ile başladıkları idmanı pas çalışmasıyla sürdürdü.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Arnavutluk maçının taktik çalışmasının yapıldığı ifade edildi.
A Milliler, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul
etabını tamamlayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
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Kaynak: DHA