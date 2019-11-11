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A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı

A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ın 25. yaş günü kutlandı.

11.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:16A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlandı
A Milli Takımı'nda savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ın 25. yaş günü kutlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın 'daki kampında gerçekleştirilen kutlamada Kaan Ayhan için pasta kesildi.
Almanya'nın Fortuna Düsseldorf ekibinde forma giyen Kaan Ayhan, bu anlamlı günü milli takımdaki arkadaşlarıyla kutlamaktan keyif aldığını söyledi.
Kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Emre Belözoğlu'nun elinden yiyen Kaan, daha sonra teknik ekip, takım arkadaşları ve milli takım personelinin tebriklerini kabul etti.

A Milli Futbol Takımı, Bora Füzesi, Futbol, Riva, Spor

Kaynak: AA

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