A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa
ve İzlanda
ile karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Kabak
, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya
'nın Stuttgart
kulübünde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Antalya
'daki bir hastanede yapılan tetkikleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcunun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldığı kaydedildi.
Ozan Kabak, takımı Stuttgart'ın dün Union Berlin
ile yaptığı play-out maçında yüzüne darbe almış ancak müsabakayı tamamlamıştı.
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Kaynak: AA