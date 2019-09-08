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A Milli Futbol Takımı'nda program değişikliği

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Moldova'yla oynayacağı maç için bu akşam yapacağı antrenmanın saatinde değişikliğe gidildi.

08.09.2019 11:14 A Milli Futbol Takımı'nda program değişikliği
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Moldova'yla oynayacağı maç için bu akşam yapacağı antrenmanın saatinde değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Daha önce TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün saat 18.30'da yapılacağı duyurulan idman, saat 11.00'e alındı. Çalışma, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek." denildi.
Milli takım, 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova'yla karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, Moldova, Avrupa, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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