A Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna Maçının Hazırlıkları Başladı

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'taki son maçında İsveç
'e 1-0 mağlup olarak C Ligi'ne düşen A Mili Futbol
Takımı, Antalya
'da 20 Kasım
Salı günü Ukrayna
ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı. Konyaspor Kayacık
Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Mircea Lucescu
, yaklaşık 20 dakika sahada futbolcularla toplantı yaptı.
Bu arada dün oynanan maçta sağ elinden sakatlanan Cenk Tosun
, antrenmandan ayrılıp tedavi için hastaneye gitti. Hasan Ali Kaldırım
ile Mahmut Tekdemir
ise sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.
İlk 15 dakikası basına açık çalışmanın bu bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Ukrayna maçının ilk çalışmasını Konya'da yapan A Milli Takım, akşam saatlerinde özel uçakla Antalya'ya hareket edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Lucescu ve futbolculardan detaylar
Antrenmandan görüntüler
- Tosun
İsveç,Antalya,Futbol,Ukrayna
18 Kasım 2018 Pazar 12:17