A Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna Mesaisi Başladı

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında dün İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, 20 Kasım Salı günü Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.<br><br>Konya'daki Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, İsveç maçında elinden sakatlanan Cenk Tosun katılamadı.<br><br>Antrenmanda, Hasan Ali Kaldırım ve Mahmut Tekdemir ise takımdan ayrı çalıştı.<br><br>İlk 15 dakikası medya mensuplarına açık tutulan idmanın bu bölümünde milliler, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.<br><br>Ay-yıldızlı ekip, akşam saatlerinde Antalya'ya gidecek.