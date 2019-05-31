A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa
ve İzlanda
ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya
'daki kamp çalışmalarını sürdürdü.
Hazırlıklar kapsamında 2 Haziran Pazar günü Alanya
'da Özbekistan
ile özel bir maç oynayacak milliler, Belek
Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde antrenman yaptı.
Antrenman öncesi Güneş, takımı orta sahada toplayarak kısa süre konuştu. İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, yarı sahada pas ve gol çalışması gerçekleştirdi.
Sağ dizinden sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu, antrenmana katılmadı. Okay'ın bir süre bireysel antrenman yapacağı öğrenildi.
Çalışmanın ilk 30 dakikalık bölümü medya mensuplarına açık tutuldu.
Kaynak: AA
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