A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Konya
'da Fransa
ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda
ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya
'daki kamp çalışmalarına ara vermeden devam etti. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Belek
Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu
ile Dorukhan Toköz
'ün tedbir amaçlı yer almadığı belirtildi.
Okay Yokuşlu ve Mahmut Tekdemir
'in de takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Antrenmanda, dün Özbekistan
ile oynanan maçta süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu aktarıldı.
Kaynak: AA
Spor