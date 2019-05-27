A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı başladı

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa
ve İzlanda
ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya
'daki kamp çalışmalarına başladı.
Hazırlıkları kapsamında 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan
, 2 Haziran'da ise Alanya
'da Özbekistan
ile iki özel maç yapacak milliler, Belek
Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Güneş, idman öncesi futbolcularla sahada kısa süre toplantı yaptı.
Milli oyunculardan Emre Belözoğlu
, Burak Yılmaz
ve Dorukhan Toköz
, tedbir amaçlı fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.
Alman ekibi Stuttgart
'ta forma giyen Ozan Kabak
, yarın maçı olması nedeniyle, İtalya
'nın Sassuolo
takımında oynayan Merih Demiral ise uçağının rötar yapmasından dolayı henüz kampa katılmadı.
Isınmayla başlayan idmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Küçük sahada kaleli taktik oyunda teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına sık sık uyarıda bulundu. Son bölümde küçük sahada taktik maç yapan milliler, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu
Başkan Vekili Ali Dürüst
de izledi.
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Kaynak: AA