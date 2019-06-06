06.06.2019 16:15
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A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sona erdi

A Milli Futbol Takımı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın, Antalya'daki kampı sona erdi.


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın, Antalya'daki kampı sona erdi. Ay yıldızlılar, öğleden sonra havayoluyla Konya'ya gitti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak milliler, Antalya Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki kampını tamamladı. Bugün saat 16.00'da havayoluyla Antalya'dan Konya'ya geçen Milli Takım, saat 20.00'de bu kentteki ilk antrenmanını basına kapalı yapacak.
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Oyunculardan görüntü


- Antalya
Kaynak: DHA
Spor

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