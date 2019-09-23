A Milli Takımımızın Arnavutluk maçı biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk'la yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

EN UCUZ BİLET 20 LİRA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak maçın biletlerinin öncelikli olarak "Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri" için satışa sunulduğu belirtildi. Her üyenin en fazla 3 bilet alabileceği, biletlerin fiyatlarının 20, 50 ve 90 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

MİLLİLER H GRUBUNDA LİDER

Ay-Yıldızlılar, 6 maçta topladığı 15 puanla grubunda lider durumda yer alıyor.