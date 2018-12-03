A Milli Futbol Takımı'nın Fikstürü Açıklandı!

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın fikstürü belli oldu. Türkiye
Futbol Federasyonundan (TFF
) yapılan açıklamaya göre, H Grubu'nda Fransa
, İzlanda
, Arnavutluk
, Moldova
ve Andorra
ile eşleşen Türkiye, ilk maçını 22 Mart
2019'da Arnavutluk ile deplasmanda oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, iç sahadaki ilk maçını ise 25 Mart 2019'da Moldova ile yapacak.
A Milli Takım, Moldova'nın ardından sırasıyla Fransa, İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak.
Türkiye'nin EURO 2020 Elemeleri H Grubu fikstürü şöyle:
22 Mart 2019: Arnavutluk - Türkiye
25 Mart 2019: Türkiye - Moldova
8 Haziran 2019: Türkiye - Fransa
11 Haziran 2019: İzlanda - Türkiye
7 Eylül
2019: Türkiye - Andorra
10 Eylül 2019: Moldova - Türkiye
11 Ekim 2019: Türkiye - Arnavutluk
14 Ekim 2019: Fransa - Türkiye
14 Kasım 2019: Türkiye - İzlanda
17 Kasım 2019: Andorra - Türkiye
Avrupa,Türkiye,Futbol
03 Aralık 2018 Pazartesi 03:32