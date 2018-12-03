03 Aralık 2018, 03:32
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A Milli Futbol Takımı'nın Fikstürü Açıklandı!

A Milli Futbol Takımı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın fikstürü belli oldu.



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ın fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen Türkiye, ilk maçını 22 Mart 2019'da Arnavutluk ile deplasmanda oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, iç sahadaki ilk maçını ise 25 Mart 2019'da Moldova ile yapacak.

A Milli Takım, Moldova'nın ardından sırasıyla Fransa, İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak.

Türkiye'nin EURO 2020 Elemeleri H Grubu fikstürü şöyle:

22 Mart 2019: Arnavutluk - Türkiye

25 Mart 2019: Türkiye - Moldova

8 Haziran 2019: Türkiye - Fransa

11 Haziran 2019: İzlanda - Türkiye

7 Eylül 2019: Türkiye - Andorra

10 Eylül 2019: Moldova - Türkiye

11 Ekim 2019: Türkiye - Arnavutluk

14 Ekim 2019: Fransa - Türkiye

14 Kasım 2019: Türkiye - İzlanda

17 Kasım 2019: Andorra - Türkiye

Avrupa,Türkiye,Futbol

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