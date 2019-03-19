A Milli Futbol Takımı'nın Genç Oyuncuları Umutlu

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen genç futbolcular Ozan Kabak ve Muhammed Şengezer, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarına inandıklarını söyledi.İki futbolcu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.A Milli Takım'a kendisini davet eden Şenol Güneş'e teşekkür ederek sözlerine başlayan Ozan Kabak, "Önümüzde Arnavutluk ve Moldova maçları var. İkisinden de üçer puanla ayrılıp, grupta önemli bir pozisyona gelmek, avantaj yakalamak istiyoruz. Çalışmalarımız çok iyi bir şekilde sürüyor. Tek konsantre olduğumuz şey bu iki maçtan galibiyetle ayrılmak." ifadelerini kullandı.Teknik direktör Güneş'in birçok oyuncunun yıldız seviyesine ulaşmasını sağladığı aktarılarak yöneltilen, "Sana katkısı ne olur?" sorusuna Ozan, "Şenol hocanın yaklaşımı hepimize karşı çok babacan ve çok iyi. İlk kez çalışma fırsatım oluyor Şenol Hoca'yla. Elimden geldiğince ondan bir şeyler öğrenmeye ondan bir şeyler kapmaya çalışıyorum. İnşallah ben de onun çıkardığı yıldızlardan bir tanesi olurum." yanıtını verdi.Muhammed Şengezer de milli takıma daveti nedeniyle Şenol Güneş'e teşekkür ederek, "Beni milli takıma çağırdığı için gerçekten ben ve ailem çok mutlu olduk. Şenol Hocam'la 2014'te Bursaspor'da çalışmıştık. Buraya milli takım için toplandık, ay-yıldızlı forma için toplandık. Önümüzde cuma günü oynayacağımız bir Arnavutluk maçı var. Bütün her şeyimizi oraya odakladık, çok iyi çalışıyoruz. Pazartesi günü Moldova maçımız var. İki maçımızdan galip ayrılıp 2020 Avrupa Şampiyonası'na güçlü bir şekilde gitmek istiyoruz. Çünkü biz Türkiye Milli Takımıyız. Gerçekten yeni bir sayfa açtık, tecrübeli abilerimiz var, bizim gibi genç isimler var. İnşallah birlik olup 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kendimizi göstereceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.Gruptaki rakiplerini de değerlendiren Ozan Kabak, "Arnavutluk, Moldova, İzlanda ve Fransa önemli rakipler. Hepsi değerli oyunculara sahipler. Önümüzdeki iki maça bakınca kağıt üzerinde favori olarak gözükebiliriz ama onlar milli aidiyet duygusuyla üzerimize geleceklerdir. Biz elimizden geleni yapacağız. Biz Türk Milli Takımıyız, daha kaliteli oyunculara sahibiz. İnşallah 3 puanı alacağız." değerlendirmesinde bulundu.Ozan Kabak, "Arnavutluk karşısında seni ilk 11'de sahada görecek miyiz?" sorusunu ise, "Öyle bir şey söylemek doğru olmaz tabi ki. Benim dışımda 3 tane daha çok değerli stoper var. Çağlar Abi, Kaan Abi, Merih çok değerli stoperler. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Kimin oynadığının önemi yok, önemli olan milli takımın kazanması ve iyi bir şekilde savunma hattının olması. Gerisi hocanın takdiri." şeklinde yanıtladı.Milli Takımdaki stoperlerin Avrupanın önemli kulüplerinde oynamasını da değerlendiren Ozan şu sözleri kullandı:"Bence Türk Milleti için çok güzel ve gurur verici bir şey. Dört tane stoper var dördü de önemli liglerde ve takımlarda oynuyor. Bunun dezavantajı yok, tam tersine çok büyük avantajları var. Yaşımız genç olabilir ama herkes kendi takımında süre alıyor, önemli takımlara karşı forma giyiyor. Kimin oynadığının önemi yok, önemli olan takım savunmasına katkıda bulunmak ve galibiyetler almak."Ozan Kabak da milli takımdaki aile ortamının kendilerini başarıya ulaştıracağına inandığını aktardı.Muhammed: "Muhammed Şengezer, takımdaki deneyimli isimlerin kendilerine çok yardımcı olduğunun altını çizerek, "Biz de buraya adapte olmaya çalışıyoruz. A Milli Futbol Takımına ilk defa geliyoruz. Ozan da ben de alt yaş kategorilerinde Türk Milli Takımı için baya ter döktük. Dünkü antrenmanda gördüğünüz gibi aile ortamı vardı. İnşallah bunun meyvelerini Allah'ın izniyle Moldova ve Arnavutluk maçlarında alacağımızı düşünüyorum." sözlerine yer verdi.Genç kaleci Muhammed de "Güçlü takımlar var. Fransa son dünya şampiyonu. Aslında her şey kendimizde bitiyor, biz inanırsak Türkiye'nin 2008'de olduğu gibi neler gösterebileceğini 2020'de de gösterebileceğimize inanıyorum. Biz kendimize inanırsak başarabileceğimize inanıyorum." sözleriyle grubu değerlendirdi.Takımdaki kalecileri değerlendiren Muhammed ise, "Mert Abi ile çalıştım. Uğurcan Ümit Milli Takımdan arkadaşım. Sinan Abi'yi burada tanımak nasip oldu. Birbirinden 3 iyi karakter ve tecrübe burada. İnşallah kenetlenerek takıma katkı sağlayacağımızı umuyorum. Kulüplerimizde iyi oynadığımız için buraya çağrılıyoruz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.