- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belarus maçına hazırlanıyor

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belarus maçına hazırlanıyorA Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Ekrem Memnun : "Kazanmak için oynayacağız"A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Asena Yalçın: "Namağlup şekilde Avrupa Şampiyonasına katılmak istiyoruz"A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Esra Ural Topuz: "Rakibimiz bizden sonra grubun en iyi takımı"A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Olcay Çakır Turgut: "Çok büyük bir savaş bizi bekliyor olacak"KAYSERİ - A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Çarşamba günü oynayacağı Belarus maçı hazırlıkları devam ederken, A Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Ekrem Memnun, "İyi mücadele gösterip kazanmak için oynayacağız" dedi. Polonya deplasmanından galibiyetle yurda dönerek gruptaki 5. maçını da kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubundaki son maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Belarus'u ağırlayacak olan milliler, maçın oynanacağı Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde A Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Ekrem Memnun yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Belarus'u yenerek grupta 6'da 6 yapmak istediklerini ifade eden A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Asena Yalçın, "Polonya maçından sonra 5'te 5 devam ediyoruz yolumuza. Tabi Belarus'u yenerek namağlup şekilde Avrupa Şampiyonasına katılmak istiyoruz. Zor maç olacak, grup liderliği için olacak. Seyircimiz önünde elimizden gelenin en iyisini yaparak maçı kazanıp 6'da 6'yla Avrupa Şampiyonasına gitmek istiyoruz. Zor bir takım ama biz de çok iyi hazırlanıyoruz. Savunmamızla onları yenip yolumuza devam edeceğiz" dedi.Hedeflerinin önce gruplardan çıkmak ve daha sonra olimpiyatlara katılmak olduğunu belirten Yalçın, "Jenerasyon değişikliği gibi bir şey oluyor. Herkes birbirine daha çok kenetlendi, daha iyi bir takım olmaya çalışıyoruz. Rekabet ortamı var, her şey çok iyi. hedeflerimiz Avrupa Şampiyonası'nda ilk 5'e kalıp olimpiyata gitmek. Adım adım gitmek lazım, önce gruplardan çıkıp sonra final oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Milli takım oyuncusu Esra Ural Topuz da taraftarın desteğiyle güzel bir maç çıkaracaklarını kaydederek, "5'te 5 ile yolumuza devam ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledik ama bizim için önemli olan namağlup bir şekilde orada yer alabilmek. Rakibimiz bizden sonra grubun en iyi takımı. Ama biz deplasmanda doğru işler yaparak kazanmasını bilmiştik. Şimdi bizim için daha avantajlı, burada ev sahibiyiz. Bizi bütün Kayseri 'nin destekleyeceğini biliyorum. Bizim için daha güzel bir maç olacak" şeklinde konuştu.Bir diğer milli takım oyuncusu Olcay Çakır Turgut da Belarus maçının zor bir maç olacağını belirterek, "Belarus'ta iyi bir maç çıkarmıştık. Orada oynadığımızdan daha zor bir maç olacak. Onlar çıkmak için bu maçı almak zorundalar. Herhangi bir riski göze alamazlar. O yüzden çok büyük bir savaş bizi bekliyor olacak Çarşamba günü" dedi.Turgut, Avrupa Şampiyonası'ndaki hedeflerinin öncelikle gruplardan birinci çıkmak sonra madalya alarak kürsüye çıkmak olduğunu vurguladı. Yeni bir takım olduklarını ve birbirlerine uyum sağlamaya çalıştıklarını da dile getiren Tugut, "Takım yeni bir jenerasyon. Böyle jenerasyonlarda takımın oturması biraz zaman alıyor. Bizim de biraz zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bazen iyi, bazen kötü oynuyoruz ama birbirimize uyum sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu takım çok uzun zamandır birbiriyle oynamıyor aslında. Uyum sürecindeyiz, inşallah ileride her maçı en iyi şekilde oynayacağız" diye konuştu."Kazanmak için oynayacağız"A Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Ekrem Memnun ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salonu dolduracak olan taraftarlara; güzel maç seyrettirmek istediklerini ve kazanmak için oynayacaklarını söyledi. Memnun, "Biz Avrupa Şampiyonası'nda oynama hakkı kazandık. Bu maçın prestij ve sıralama dışında hiçbir önemi yok. Belarus'un katılabilmesi için kazanması lazım. Kaybetse de bir şansı oluyor ama kaybedip dışarıda kalma ihtimali de var. O yüzden Belarus çok sert gelecektir. İyi bir seyirci olacağını düşünüyorum. İyi mücadele gösterip kazanmak için oynayacağız. Sakatlarımız var, son maçta da biraz darbe aldık. Sahaya çıkacağız, mutlaka kazanmak istiyoruz ama en önemlisi Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımını desteklemeye gelecek insanlara iyi bir maç seyrettirmek istiyoruz. Kayseri her zaman kadın basketboluna destek oldu. Çarşamba günü de burada iyi bir atmosfer olacağını tahmin ediyorum. Türk milli takımına, bu şehre, atmosfere yakışır bir mücadele göstermek isteyeceğiz. Daha çok genç oyuncularla oynayacağız. Onların da tecrübe kazanması lazım, bu bir fırsat onlar için" diye konuştu."En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yer almak"Takımı değiştirdiklerini ve takıma genç oyuncuların geldiğinin altını çizen Memnun, sabır ve desteğe ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Hedeflerinin olimpiyatlara katılmak olduğunu ifade eden Memnun konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türk Kadın Basketbol Milli Takımı son döneme baktığınızda bütün turnuvalarda oldu. Esasında iyi turnuvalar geçirdik. Önümüzde 2019 Avrupa Şampiyonası var. Eski takımımızı bayağı değiştirdik, genç arkadaşlar geldi. Bu arkadaşların dakika tecrübeleri eksik. Sabretmek, inanmak, bu arkadaşlara destek olmak lazım. 2019'da Avrupa Şampiyonasını oynayacağız, en büyük hedefi olimpiyatta yer almak. Bu ülkenin milli takımını 10-15 sene taşıyabilecek oyuncular gelecek. Sadece sabra, desteğe, inanca ihtiyaçları var. O da umut ediyorum verilir bu arkadaşlara."