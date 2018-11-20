A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belarus'u Konuk Edecek

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa
Şampiyonası elemeleri B Grubu 6. ve son maçında yarın Belarus
'u ağırlayacak. Kayseri
'de Kadir Has
Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Belarus'un yanı sıra Polonya
ve Estonya
'nın yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 5 maçı da kazanarak, son karşılaşma öncesinde Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.
Belarus ise 4 galibiyet ve bir beraberlikle grupta ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında deplasmanda oynanan ilk maçı Türkiye
64-54 kazanmıştı. Letonya
ve Sırbistan
'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 32 takım dörderli 8 grupta mücadele ediyor. Elemelerde grup birincilerinin yanı sıra, grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye hak kazanacak.
Kayseri,Avrupa,Belarus