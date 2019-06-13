A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'ya gitti

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, şampiyona hazırlıkları kapsamında katılacağı özel turnuva için Fransa
'ya gitti.Letonya
ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz'da ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Fransa'nın yanı sıra Rusya ve Sırbistan'ın da yer alacağı özel turnuvada mücadele edecek.
Milliler, İstanbul
Havalimanı'ndan kalkan uçakla Fransa'ya hareket etti. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşacak. Rennes
kentindeki müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.
Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu
yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor: Bahar Çağlar
(Beşiktaş
), Olcay Çakır
Turgut, Kübra Erat (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova
Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez
, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora
, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe
), Işıl Alben
, İnci Güçlü
(Galatasaray
), Cansu Köksal
(Hatay Büyükşehir Belediyespor
), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi
), Asena Yalçın (Mersin
Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra Holingsvorth (Dinamo Kursk
).
Kaynak: AAFenerbahçe
, basketbol
, Fransa
, Spor