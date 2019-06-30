A Milli Kadın Basketbol Takımı, galibiyetle veda etti

FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Takımı, üçüncü maçında Macaristan 'ı 59-58'lik skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle veda etti.

Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'ndeki karşılaşmaya milliler Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Cansu Köksal , Tuğçe Canıtez ve Kiah Stokes beşiyle başladı. Mücadelenin ilk 5 dakikasını ay-yıldızlı ekip, Tuğçe Canıtez ve Cansu Köksal'ın sayılarıyla 7-6 önde geçti. Bahar Çağlar 'ın basketleriyle skor üreten milliler, ilk çeyreği 19-14 önde tamamladı. İkinci periyotta Pelin Bilgiç'in turnikesiyle Türkiye 15. dakikada skoru 21-19'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısını A Milli Kadın Takımı 27-26 önde kapattı.

SON HÜCUMDA MAÇI ALDIK

Üçüncü periyotta Cansu ve Tuğçe'nin üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle milliler 22. dakikada farkı 5 sayıya çıkarttı (33-28). Dış atışlara yönelen rakibi karşısında Olcay ve Bahar ile hücumları organize eden ay-yıldızlılar, skoru da 47-36'ya getirdi. Mücadelenin final periyotuna 47-41 önde giren Türkiye, son hücumda Bernadett Hatar'ın serbest atış çizgisinden bir isabet bulmasıyla maçtan 59-58 galibiyetle ayrılan taraf oldu.