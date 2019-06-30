30.06.2019 19:18
Haberler » Spor » Haber

A Milli Kadın Basketbol Takımı, galibiyetle veda etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, galibiyetle veda etti

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Macaristan'ı 59-58 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve turnuvaya galibiyetle veda etti.

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Macaristan 'ı 59-58 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve turnuvaya galibiyetle veda etti.
Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde Macaristan ile karşı karşıya geldi. Gruptaki son maçında Macaristan'ı 59-58 mağlup etmesine karşın ilk iki maçı kaybettiği için gruptan çıkma şansını yitiren milliler, turnuvaya veda etti. Macaristan bu mağlubiyete rağmen gruptan çıkarken, gruptan çıkacak ikinci takımı ise Slovenya - İtalya maçı belirleyecek.


Kaynak: DHA
Avrupa , Macaristan , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:32 U15 milli güreşçiler, bir altın ve bir bronz madalya ile yurda döndü
20:28 İstanbul Cup'ta şampiyon Türkiye
20:26 Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 İstanbul Kupası
20:25 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nda 5 madalya
20:23 Karate Milli Takımı, Avrupa Oyunları'nı 6 madalya ile tamamladı
20:22 Basketbolda milli maçın ardından
20:19 Türk judo tarihinde bir ilk gerçekleşti