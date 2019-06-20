A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlıklarına devam etti

2019 FIBA KadınlarAvrupa
Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı,Sinan Erdem
Spor Salonu'nda çalıştı.Letonya
ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortak düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarınaİstanbul
'da devam eden milliler, BaşantrenörCeyhun Yıldızoğlu
yönetiminde Sinan Erdem Spor Salonu'nda antrenman yaptı. Basına açık bölümde ay-yıldızlılar ısınma hareketleri ve koşu çalışması gerçekleştirdi.
Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaİtalya
,Slovenya
veMacaristan
ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL