A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kampa Girdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa
Şampiyonası Elemeleri (EuroBasket 2019) B Grubu'nda Polonya
ve Belarus
ile yapacağı karşılaşma için kampa girdi. Türkiye
Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, bu karşılaşmalar için ilk antrenmanı, kampa girdiği TRYP by Wyndham İstanbul
Airport Otel'in basketbol
salonunda gerçekleştirdi.
Milli takım, 17 Kasım Cumartesi günü Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, 21 Kasım Çarşamba
günü Belarus ile Kayseri
'de yapacağı maçla grup mücadelesini tamamlayacak.
Elemelerde oynandığı ilk dört maçı kazanan milli takım, grubunda lider durumda bulunuyor. 32 takımın dörderli sekiz grupta mücadele ettiği EuroBasket 2019 elemelerinde grup birincilerinin yanı sıra altı grup ikincisi de Letonya
ve Sırbistan
'ın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada mücadele hakkı elde edecek. Merve Aydın
, kadrodan çıkarıldı
Daha önce aday kadroya çağrılan Merve Aydın, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Bu oyuncunun yerine Çukurova
Basketbol'dan Pelin Derya Bilgiç 15 kişilik kadroya dahil edildi.
Başantrenör Ekrem Memnun
yönetimindeki A Milli Takım'ın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Gamze Takmaz
(Bellona
Kayseri Basketbol), Bahar Çağlar
(Beşiktaş
), Olcay Çakır
Turgut, Melis Gülcan (BOTAŞ), Tuğçe Canıtez
, Esra Ural Topuz, Tilbe Şenyürek, Özge Yavaş (Fenerbahçe
), Işıl Alben
, İnci Güçlü
(Galatasaray
), Cansu Köksal
(Hatay Büyükşehir Belediyespor
), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova Basketbol), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi
), Asena Yalçın (Mersin
Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra Holingsvorth (Shanxi
Xingrui).
basketbol
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:48