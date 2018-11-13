13 Kasım 2018, 00:10
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kampa Girdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kampa Girdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya ve Belarus ile yapacağı karşılaşma için kampa girdi.



A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EuroBasket 2019) B Grubu'nda Polonya ve Belarus ile yapacağı karşılaşma için kampa girdi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, bu karşılaşmalar için ilk antrenmanı, kampa girdiği TRYP by Wyndham İstanbul Airport Otel'in basketbol salonunda gerçekleştirdi.

Milli takım, 17 Kasım Cumartesi günü Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, 21 Kasım Çarşamba günü Belarus ile Kayseri'de yapacağı maçla grup mücadelesini tamamlayacak.

Elemelerde oynandığı ilk dört maçı kazanan milli takım, grubunda lider durumda bulunuyor. 32 takımın dörderli sekiz grupta mücadele ettiği EuroBasket 2019 elemelerinde grup birincilerinin yanı sıra altı grup ikincisi de Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada mücadele hakkı elde edecek.

Merve Aydın, kadrodan çıkarıldı

Daha önce aday kadroya çağrılan Merve Aydın, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Bu oyuncunun yerine Çukurova Basketbol'dan Pelin Derya Bilgiç 15 kişilik kadroya dahil edildi.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki A Milli Takım'ın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Gamze Takmaz (Bellona Kayseri Basketbol), Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut, Melis Gülcan (BOTAŞ), Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Tilbe Şenyürek, Özge Yavaş (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova Basketbol), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra Holingsvorth (Shanxi Xingrui).

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