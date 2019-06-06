A Milli Kadın Basketbol Takımı Letonya'ya gitti

2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık turnuvasına katılmak üzere Letonya
'ya gitti. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Letonya'nın Riga
kentinde gerçekleştirilecek turnuvada ev sahibi Letonya'nın yanı sıra Belarus
ile de mücadele edecek.
Turnuvanın ardından 9 Haziran Pazar günü yurda dönecek ay-yıldızlılarda Meltem Avcı
kadrodan çıkartıldı.
Milliler, yarın saat 19.30'da Letonya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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