A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Basketbolda 2019 FIBA Avrupa
Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Takımı'nda 3 oyuncu kadrodan çıkarıldı. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovenya
'nın Kranjska Gora şehrindeki kondisyon kampını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen milli takımda Gökşen Fitik, Merve Aydın
ve Melis Gülcan'ın sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Milliler, Letonya
ve Sırbistan
'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda İtalya
, Slovenya ve Macaristan
ile karşılaşacak.
Spor
Kaynak: AA