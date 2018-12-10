A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun ile Yollar Ayrıldı

Tecrübeli başantrenöre hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, "Sayın Memnun'a federasyonumuza, milli takımımıza ve Türk kadın basketboluna yaptığı değerli katkılarından ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.