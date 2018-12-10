10 Aralık 2018, 20:33
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun ile Yollar Ayrıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Mayıs 2016'dan  bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımı'mızda başantrenörlük görevini üstlenen  Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." denildi.
Tecrübeli başantrenöre hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen  açıklamada, "Sayın Memnun'a federasyonumuza, milli takımımıza ve Türk kadın  basketboluna yaptığı değerli katkılarından ötürü teşekkür eder, bundan sonraki  yaşamında kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ekrem Memnun,basketbol

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