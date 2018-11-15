A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Hazırlıklar Sürüyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda oynayacağı Polonya
karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Türkiye
Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, İstanbul
'daki son antrenmanı TRYP by Wyndham İstanbul Airport Otel'deki basketbol
salonunda gerçekleştirdi.
İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan milli takım, Polonya karşılaşması için yarın sabah bu ülkeye gidecek. Milliler karşılaşmanın son hazırlığını ise burada gerçekleştirecek.
A Milli Takım, 17 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.30'da Polonya'ya konuk olacak.
Grubundaki son karşılaşmayı 21 Kasım Çarşamba
günü Belarus
ile Kayseri
'de yapacak milli takım, Polonya mücadelesinin ardından bu kente geçecek.
basketbol
15 Kasım 2018 Perşembe 22:07