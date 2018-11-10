A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, 2019 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 17 Kasım'da Polonya
ile deplasmanda, 21 Kasım'da da Kayseri
'de Belarus
ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya
ve Sırbistan
'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek için Belarus ve Polonya'nın yanı sıra Estonya
ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, grupta daha önce oynadığı 4 maçtan da galip ayrıldı.
Toplam 32 takımın 4'erli olarak 8 grupta mücadele ettiği elemelerde grup birincilerinin yanı sıra 6 grup ikincisi de finallere gitmeye hak kazanacak.
Başantrenör Ekrem Memnun
yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Gamze Takmaz
(Bellona
Kayseri Basketbol), Bahar Çağlar
(Beşiktaş
), Olcay Çakır
Turgut, Melis Gülcan (BOTAŞ), Tuğçe Canıtez
, Esra Ural Topuz, Tilbe Şenyürek, Özge Yavaş (Fenerbahçe
), Işıl Alben
, İnci Güçlü
(Galatasaray
), Cansu Köksal
, Merve Aydın
(Hatay Büyükşehir Belediyespor
), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi
), Asena Yalçın (Mersin
Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra Holingsvorth (Shanxi
Xingrui).
Avrupa,basketbol
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:48